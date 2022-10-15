В Казахстане за сутки выявили 53 заболевших коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 53 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 000 человек (–862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 893 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 2 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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