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В Казахстане за сутки выявили 53 заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 53 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 000 человек (–862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 893 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 2 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

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Коронавирус в Казахстане
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