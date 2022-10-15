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Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования. Фото

CentralAsia (CA) -  Китай успешно вывел на околоземную орбиту группу спутников дистанционного зондирования серии «Яогань-36», сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным корпорации, запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с космодрома Сичан 15 октября, в 03:12 по Пекинскому времени (14 октября, в 22:12 мск).

Первая партия спутников серии «Яогань-36» была выведена 26 сентября, тогда на орбиту отправились три аппарата.

  • Дистанционное зондирование Земли — наблюдение поверхности Земли наземными, авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры. Рабочий диапазон длин волн, принимаемых съёмочной аппаратурой, составляет от долей микрометра до метров

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