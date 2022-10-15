В Таджикистане начались учения ОДКБ

CentralAsia (TJ) - На полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане начались совместные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

В учениях принимают участие воинские подразделения государств Центральноазиатского региона, входящих в ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Планируется, что общая численность участников составит около 1 тыс. человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

Ранее стало известно, что Кыргызстан не будет принимать участие в учениях в Таджикистане.

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