В Таджикистане начались учения ОДКБ
- Таджикистан, политика
- 12:36, 15 октября 2022
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CentralAsia (TJ) - На полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане начались совместные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.
В учениях принимают участие воинские подразделения государств Центральноазиатского региона, входящих в ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Планируется, что общая численность участников составит около 1 тыс. человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.
Ранее стало известно, что Кыргызстан не будет принимать участие в учениях в Таджикистане.
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