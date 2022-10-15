В Астане состоялась встреча Касым-Жомарт Токаева и Сердара Бердымухамедова

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Приветствуя президента Туркменистана, президент Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества.

«Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы», – сказал Токаев.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

Бердымухамедов поблагодарил Токаева за приглашение посетить Казахстан и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.

«Это мой первый государственный визит в Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами», – отметил Бердымухамедо.

Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.

«За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить вас с этой юбилейной датой», – сказал Сердар Бердымухамедов.

Также он передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и добрые пожелания председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

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