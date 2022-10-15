экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Астане состоялась встреча Касым-Жомарт Токаева и Сердара Бердымухамедова 

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Приветствуя президента Туркменистана, президент Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества.

«Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы», – сказал Токаев.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

Бердымухамедов поблагодарил Токаева за приглашение посетить Казахстан и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.

«Это мой первый государственный визит в Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами», – отметил Бердымухамедо.

Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.

«За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить вас с этой юбилейной датой», – сказал Сердар Бердымухамедов.

Также он передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и добрые пожелания председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
  • Монгольская штангистка Дархижав завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии
  • Численность населения Казахстана достигла 19,6 млн человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com