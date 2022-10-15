Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте 

Касым-Жомарт Токаев
|Предыстория: В Турции при взрыве в шахте погибли 28 человек
CentralAsia (KZ) - Президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын Турции, сообщает Акорда.
«В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечается в телеграмме Токаева.
Взрыв произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. По последним данным погибли 28 шахтеров. 11 человек находятся под наблюдением врачей.
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