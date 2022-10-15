Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын Турции, сообщает Акорда.

«В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечается в телеграмме Токаева.

Взрыв произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. По последним данным погибли 28 шахтеров. 11 человек находятся под наблюдением врачей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения