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Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте 
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Предыстория: В Турции при взрыве в шахте погибли 28 человек

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын Турции, сообщает Акорда.

«В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечается в телеграмме Токаева.

Взрыв произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. По последним данным погибли 28 шахтеров. 11 человек находятся под наблюдением врачей.

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