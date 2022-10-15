ISW: Российские войска провели наземные атаки к западу от Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:29, 15 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска провели ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции к западу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Терного, в 16 км к северо-западу от Кременной.
По его данным:
Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что в настоящее время нет необходимости в дальнейших массированных ударах по Украине.
Российские источники утверждают, что украинские силы проводят контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области к востоку от Купянска.
Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и Донецка.
Российские власти выразили растущую озабоченность ударами Украины по тыловым позициям России на юге Донецкой области.