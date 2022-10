ISW: Российские войска провели наземные атаки к западу от Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска провели ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции к западу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Терного, в 16 км к северо-западу от Кременной.

По его данным:

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что в настоящее время нет необходимости в дальнейших массированных ударах по Украине.

Российские источники утверждают, что украинские силы проводят контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области к востоку от Купянска.

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и Донецка.

Российские власти выразили растущую озабоченность ударами Украины по тыловым позициям России на юге Донецкой области.