Число погибших в результате взрыва на шахте в Турции достигло 40. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 15:57, 15 октября 2022
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- Обновлено: 16:02, 15 октября 2022 Кыргызча
|Предыстория: В Турции при взрыве в шахте погибли 28 человек
CentralAsia (CA) - Количество жертв взрыва на угольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын увеличилось до 40, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
Спасательная операция продолжается. Неизвестной остается судьба одного шахтера. Спасены 58 человек.
Взрыв на шахте произошел накануне вечером. Ранее в субботу сообщалось о 28 погибших.
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