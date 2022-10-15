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В России за сутки выявили 13,3 тыс. случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 384 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 657 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 5,3%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 14 736 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 352. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне показателей начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 98 человек, накануне сообщалось о 99 умерших.

Выздоровели за сутки 26 130 человек, или на 5,1% меньше в сравнении с 14 октября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 292 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 807 умерших и 20 585 404 выздоровевших.

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