Армения предложила Азербайджану провести комиссию по делимитации границы 31 октября
- Азия и мир, политика
- 17:00, 15 октября 2022
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- Обновлено: 17:04, 15 октября 2022
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство его страны предложила властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе.
«Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе»,— написал Пашинян в Twitter.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретились в Белом доме 28 сентября. Они договорились до конца года провести делимитацию границы и заключить договор о мире.
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