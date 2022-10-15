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Армения предложила Азербайджану провести комиссию по делимитации границы 31 октября

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство его страны предложила властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе.

«Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе»,— написал Пашинян в Twitter.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретились в Белом доме 28 сентября. Они договорились до конца года провести делимитацию границы и заключить договор о мире.

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