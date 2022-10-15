Оюун-Эрдэнэ нанес визит вежливости президенту Германии

CentralAsia (MNG) - 14 октября премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе встречи Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил уверенность, что его официальный визит в Германию станет важным импульсом для развития отношений и сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув, что двусторонние отношения и сотрудничество имеют большое значение для Монголии, поскольку Германия является главным партнером и третьим соседом в Европе, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отметил желание монгольской стороны вывести отношения и сотрудничество между Монголией и Германией, которые развиваются на уровне всеобъемлющего партнерства, на стратегический уровень.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер выразил удовлетворение тем, что в Германии проходит официальный визит премьер-министр Монголии и подчеркнул, что взаимные визиты на высоком уровне важны для расширения и укрепления отношений между двумя странами.

Германия ищет новые возможности и пути для отношений и сотрудничества с зарубежными странами и считает важным дальнейшее расширение своих отношений со странами Азии, например, с Монголией. В связи с 50-летием установления дипломатических отношений между двумя странами в 2024 году стороны договорились эффективно отпраздновать юбилей и организовать визит на высоком уровне.

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