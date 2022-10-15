Карл III в ближайшие 5 лет не сможет жить в Букингемском дворце

Букингемский дворец

CentralAsia (CA) - В лондонской резиденции британских монархов король Карл III не сможет жить в течение ближайших пяти лет. Как сообщает издание TheSun. Это связано с капитальным ремонтом Букингемского дворца.

Капитальный ремонт дворца, который обойдется в общей сложности в 369 млн фунтов стерлингов, продолжится по крайней мере до 2027 года. Требуют замены электропроводка. Также в здании проведут реконструкцию водоснабжения и отопления. Жить в здании пока нельзя.

Карл III и королева-консорт Камилла будут три дня в неделю жить в Вестминстерской резиденции Кларенс-хаусе, два дня - в Виндзорском замке, а выходные в резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок. Букингемский дворец монарх планирует использовать для работы и официальных встреч.

Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет 6 мая следующего года.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.