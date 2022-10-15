Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи жертвами в результате взрыва в шахте

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи жертвами в результате взрыва в шахте, расположенной в провинции Бартын Турции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим шахтерам.

Взрыв произошел в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. По последним данным погибли 40 шахтеров. 11 человек находятся под наблюдением врачей.