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Штормовое предупреждение объявлено в 5 областях Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Штормовое предупреждение объявлено в 5 областях Казахстана на 16 октября, сообщает РГП «Казгидромет».

Днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Абайской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

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