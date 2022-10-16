Монгольская штангистка Анхцэцэг стала двукратной чемпионкой Азии в Бахрейне

Анхцэцэг Мөнхжанцан

CentralAsia (MNG) - Монголки продолжают завоевывать медали на первенстве Азии по тяжелой атлетике. С 6 по 16 октября 2022 в Манаме (Бахрейн) прошел Чемпионат Азии 2022 по тяжелой атлетике, в котором принимают участие 187 спортсменов из более чем 25 стран.

В чемпионате Азии по тяжелой атлетике под руководством заслуженного тренера Ц.Хосбаяра приняли участие 4 наши спортсменки. Все они завоевали медали.

Четвертая спортсменка Анхцэцэг Мөнхжанцан выступала в весовой категории -87 кг и завоевала золотую медаль, подняв 114 кг в рывке и 135 кг в толчке (результат: 251 кг), и стала абсолютной чемпионкой Азии.

В частности в первый день соревнования монгольская спортсменка Энхтамир Энхтайван завоевала серебряную медаль в весовой категории 59 кг. Ануужин Ганзориг завоевала бронзовую медаль весовой категории до 71 кг среди женщин. По итогам двух упражнений наша спортсменка показала результат 215 кг: в «рывке» 99 кг, а в «толчке» 116 кг. Спортсменка Дархижав Отгонбаяр стала серебряным призером в весовой категории до 76 кг, подняв штангу весом 98 кг в упражнении «рывок».

Таким образом, все 4 монгольских спортсмена завоевали медали (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые) и завершили чемпионат Азии, водрузили Государственный флаг с золотым сойомбом и исполнили Государственный гимн Монголии в Бахрейне.

Анхцэцэг Мөнхжанцан родилась 25 декабря 1997 года — монгольская тяжелоатлетка, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Азии 2016 года, участница летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Международную карьеру начала с 2010 года, выступая на юношеских турнирах континентального и мирового первенства.

В 2016 году на чемпионате Азии в Ташкенте в весовой категории до 75 кг стала чемпионкой с результатом 244 кг.

В августе 2016 года приняла участие в летних Олимпийских играх в весовой категории до 69 кг. С результатом 237 кг заняла итоговое восьмое место.

В 2019 году приняла участие на чемпионате Азии в Нинбо в новой для себя категории до 81 кг и заняла второе место, став серебряным призёром чемпионата с результатом 206 кг.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, монгольская спортсменка завоевала малую бронзовую медаль в рывке, подняв штангу весом 110 кг. В итоговом протоколе она стала восьмой с результатом 237 кг.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения