Цогтбаатар снова стал лидером мирового рейтинга по дзюдо в своем весе

Цогтбаатар Цэнд-Очир

CentralAsia (MNG) - После чемпионата мира обновился мировой рейтинг!

И произошло много изменений в первых позициях: Цогтбаатар Цэнд-Очир подвинул Шавдатуашвили, Бобонов обошел Мехдиева, Фонсека сместил Адамяна, Цунода обогнала Боукли, Бушар поднялась выше Пупп, Климкейт подвинула Нельсон Леви, Агуяр обошла Вагнер.

Международная федерация дзюдо обновила мировой рейтинг после чемпионата мира среди взрослых в Ташкенте 2022 года.

Трое наших дзюдоистов завоевали медали на этом чемпионате. Федерация присудила 2000 баллов качества чемпионам, 1400 — серебряным призерам и 1000 — бронзовым призерам.

Призер Олимпийских игр в Токио Цогтбаатар Цэнд-Очир снова стал лидером в своем весе (-73) после обновления Международной федерации дзюдо.

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