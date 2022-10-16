В Иране вспыхнул пожар в тюрьме для политзаключенных. Видео

CentralAsia (CA) - В Тегеране начался пожар в тюрьме Эвин, в которой иранское руководство содержит политических заключенных.

«В тюрьме в Тегеране, где содержались политические заключенные и лица с двойным гражданством, вспыхнула перестрелка, сообщили очевидцы, и над тюрьмой поднялся дым»,— передает Reuters. Государственные СМИ Ирана предполагают, что в тюрьме происходят беспорядки из-за «преступных элементов».

Восемь человек пострадали при пожаре, передает агентство IRNA.

Сотрудник экстренных служб сообщил иранскому агентству, что пожар локализован. На месте ведутся работы по обеспечению безопасности. По данным иранских властей, поджог произошел после конфликта среди осужденных за финансовые преступления или кражи.

Тюрьма Эвин была открыта в 1972 году. После Исламской революции в 1979 году она начала активно использоваться для содержания политических заключенных: один из корпусов учреждения получил прозвище «Университет Эвин» из-за большого количества студентов и интеллектуалов среди заключенных.