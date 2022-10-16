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Китай призвал своих граждан покинуть Украину

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел и посольство КНР призвали граждан Китая «повысить меры предосторожности и эвакуироваться» из Украины, передает издание Global Times в Twitter.

Они объяснили это «напряженной ситуацией в сфере безопасности».

«Посольство поможет в организации эвакуации людей, нуждающихся в этом»,— говорится в сообщении.

Ряд стран призвали граждан покинуть Украину около недели назад — тогда Россия нанесла массированные удары по территории Украины. Посольство Китая 11 октября призывало граждан не посещать Украину, а тех, кто находился в стране, укрыться в безопасном месте.

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