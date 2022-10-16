Китай призвал своих граждан покинуть Украину
- Азия и мир, политика
- 10:00, 16 октября 2022
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- Обновлено: 10:07, 16 октября 2022
CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел и посольство КНР призвали граждан Китая «повысить меры предосторожности и эвакуироваться» из Украины, передает издание Global Times в Twitter.
Они объяснили это «напряженной ситуацией в сфере безопасности».
«Посольство поможет в организации эвакуации людей, нуждающихся в этом»,— говорится в сообщении.
Ряд стран призвали граждан покинуть Украину около недели назад — тогда Россия нанесла массированные удары по территории Украины. Посольство Китая 11 октября призывало граждан не посещать Украину, а тех, кто находился в стране, укрыться в безопасном месте.
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