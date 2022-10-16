экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украину покинуло более 14,31 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) -  Украину с начала военной ситуации покинуло 14 млн 31 тыс. 127 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 6,7 млн человек, в Россию – более 2,8 млн, в Венгрию – более 1,5 млн, в Румынию – более 1,3 млн, в Словакию – свыше 851 тыс., Молдавия – 654 тыс., Беларусь – 16 тыс. 705.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.

карт

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украину покинуло более 14,31 млн человек, - ООН (карта)
  • Александр Лукашенко встретился с Нурсултаном Назарбаевым в Астане
  • В Таджикистане начались учения ОДКБ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com