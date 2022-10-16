Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая к мирному воссоединению с Тайванем

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не будет отказываться от применения силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии XX съезда Коммунистической партии. Вместе с тем он отметил, что Китай «никогда не будет играть роль гегемона и расширяться» и продолжит придерживаться мирной внешней политики.

«Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы»,— сказал Си Цзиньпин. По его мнению, «национальное воссоединение обязательно будет осуществлено».

Председатель КНР заявил, что Пекин сохраняет за собой право принять необходимые меры, направленные «против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистов, выступающих за «независимость Тайваня», а также против сепаратистской деятельности».

Си Цзиньпин отметил, что страна добилась «всестороннего усиления государственной безопасности». По его словам, Пекин делает успехи в борьбе против «злобных сил». Председатель КНР обратил внимание, что Китай выдвинул генеральный план по урегулированию тайваньского вопроса «в новую эру».

ХХ съезд китайской Компартии должен утвердить ключевые направления развития страны. Форум проходит в условиях замедления роста экономики, войны санкций и угрозы прямого военного конфликта с США из-за Тайваня. Ожидается переизбрание на пост генсека партии Си Цзиньпина.