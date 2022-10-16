В Казахстане за сутки выявили 36 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявили 36 случаев заболевания КВИ., передает оперативный штаб.

На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 980 человек (–848+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 873.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся

в тяжелом состоянии – 2 пациента

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента

на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

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