Граждане одной из стран СНГ устроили теракт на полигоне в Белгороде: 11 человек погибли, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - Одиннадцать человек погибли, еще 15 ранены в результате стрельбы, которую открыли двое граждан одной из стран СНГ на полигоне в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

«Ответным огнем двое террористов уничтожены», - говорится в сообщении.

15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт, - сообщило Минобороны РФ.

В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, - говорится в сообщении.

В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, - сообщило Минобороны РФ.

На месте работают правоохранительные органы.

До официального подтверждения информации о стрельбе, сообщалось, что стрелявшие – граждане Таджикистана, и одному из них удалось скрыться.

Nexta пишет, что стрельба произошла на полигоне в районе села Солоти. Там находятся мобилизованные, которых готовятся отправить в Донецкую область, на штурм Лимана.