ISW: Украинские войска перешли в генеральное контрнаступление в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска перешли в генеральное контрнаступление на севере Херсонской области.

Украинские силы начали механизированное наступление на российские позиции вдоль всей линии фронта, которая проходит между Давидов Брод на северо-западе и на северо-востоке Херсона.

По его данным:

Украинские силы, вероятно, нанесли удары по российским военным объектам, расположенным вдоль российских наземных коммуникаций (ГЛОК) в Запорожской области и на юге Донецкой области.

Российские войска продолжают контратаки западнее Кременной.

Российские силы продолжают наземные атаки в Донецкой области.