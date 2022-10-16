экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ISW: Украинские войска перешли в генеральное контрнаступление в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска перешли в генеральное контрнаступление на севере Херсонской области.

Украинские силы начали механизированное наступление на российские позиции вдоль всей линии фронта, которая проходит между Давидов Брод на северо-западе и на северо-востоке Херсона.

По его данным:

Украинские силы, вероятно, нанесли удары по российским военным объектам, расположенным вдоль российских наземных коммуникаций (ГЛОК) в Запорожской области и на юге Донецкой области.

Российские войска продолжают контратаки западнее Кременной.

Российские силы продолжают наземные атаки в Донецкой области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Касым-Жомарт Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана
  • В Казахстане за сутки выявили 36 заболевших коронавирусом
  • В Иране вспыхнул пожар в тюрьме для политзаключенных. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com