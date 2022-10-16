ISW: Украинские войска перешли в генеральное контрнаступление в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:09, 16 октября 2022
- Просмотров: 3300
- Обновлено: 13:51, 16 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска перешли в генеральное контрнаступление на севере Херсонской области.
Украинские силы начали механизированное наступление на российские позиции вдоль всей линии фронта, которая проходит между Давидов Брод на северо-западе и на северо-востоке Херсона.
По его данным:
Украинские силы, вероятно, нанесли удары по российским военным объектам, расположенным вдоль российских наземных коммуникаций (ГЛОК) в Запорожской области и на юге Донецкой области.
Российские войска продолжают контратаки западнее Кременной.
Российские силы продолжают наземные атаки в Донецкой области.