В Китае стартовал решающий для Си Цзиньпина партийный съезд

- Азия и мир, политика
- 13:23, 16 октября 2022
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- Обновлено: 13:28, 16 октября 2022
CentralAsia (CA) - В Пекине (Китай) стартует ХХ Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого, как ожидается, действующий лидер страны Си Цзиньпин сохранит за собой пост генерального секретаря Центрального комитета КПК и председателя КНР, переизбравшись на третий, прецедентный срок.
При этом в составе Политбюро КПК и его Постоянного комитета, самого главного управляющего органа КПК из семи человек, ожидаются изменения.
Предшественники Си Цзиньпина провели на высшем посту по два пятилетних срока, но в 2018 году в Конституцию Китая были внесены поправки, снимающие все ограничения по длительности пребывания лидеров у власти в КНР. За счет этого Си Цзиньпинь может управлять Китаем неограниченный срок.
Съезд КПК проводится каждые пять лет и помимо переизбрания руководства партии определяет политическую повестку и приоритеты на новый срок.