В Китае стартовал решающий для Си Цзиньпина партийный съезд

CentralAsia (CA) - В Пекине (Китай) стартует ХХ Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (КПК), по итогам которого, как ожидается, действующий лидер страны Си Цзиньпин сохранит за собой пост генерального секретаря Центрального комитета КПК и председателя КНР, переизбравшись на третий, прецедентный срок.

При этом в составе Политбюро КПК и его Постоянного комитета, самого главного управляющего органа КПК из семи человек, ожидаются изменения.

Предшественники Си Цзиньпина провели на высшем посту по два пятилетних срока, но в 2018 году в Конституцию Китая были внесены поправки, снимающие все ограничения по длительности пребывания лидеров у власти в КНР. За счет этого Си Цзиньпинь может управлять Китаем неограниченный срок.

Съезд КПК проводится каждые пять лет и помимо переизбрания руководства партии определяет политическую повестку и приоритеты на новый срок.