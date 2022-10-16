Китай намерен закончить модернизацию армии к 2027 году

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен выполнить план по модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к 2027 году. Он добавил, что Китаю необходимо улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета.

«Реализация цели к столетию создания армии в намеченные сроки и ускорение трансформации НОАК в вооруженные силы мирового класса — стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства»,— сказал Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин добавил, что стране необходимо ускорить модернизацию НОАК и улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета.

С 16 по 22 октября в Пекине проходит XX съезд Компартии Китая. На нем должны обновить состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Ожидается, что Си Цзиньпин будет избран на третий пятилетний срок на пост генерального секретаря Компартии Китая.