В России за сутки коронавирусом заболели 12,3 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с начала августа и составил 12 354 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 55,1%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 384 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 030. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 94 человека, накануне сообщалось о 98 умерших.

Выздоровели за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября, заявили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 304 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 388 901 умерший и 20 603 845 выздоровевших.