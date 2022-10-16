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Песков заявил о необходимости «внутренней экономической и иной мобилизации» в России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО требует «внутренней экономической и иной мобилизации» в России. Он считает, что НАТО «де-факто влезла в украинский конфликт», поэтому, по его словам, военная операция в Украине «будет доведена до конца».

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца»,— сказал Песков в интервью «Москва. Кремль. Путин».

Песков заявил, что из-за помощи Украине со стороны НАТО «существенно тяжелее». «Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка»,— сказал он. Однако, по его словам, потенциал России позволяет продолжать в этих условиях военные действия.

14 октября на пресс-конференции в Астане Владимир Путин говорил о возможности участия войск НАТО в войне с Украиной. Он назвал возможное участие НАТО в конфликте «опасным шагом», который «может привести к глобальной катастрофе».

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