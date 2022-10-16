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Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях Казахстана на 17 октября, передает РГП «Казгидромет».

На севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман, днем на севере, востоке области ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

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