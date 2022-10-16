Четыре человека погибли в результате пожара в тюрьме в Иране

CentralAsia (CA) - По меньшей мере четверо заключенных стали жертвами пожара в тюрьме «Эвин» в Тегеране, в которой содержат, в частности, политзаключенных, оппозиционных активистов и лиц с двойным гражданством, сообщает Al Arabiya.

По данным местных СМИ, жертвы отравились дымом. Еще 61 человек получил ранения. Десять пострадавших госпитализировали.

Экстренные службы за несколько часов смогли потушить пожар в тюрьме. Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявлял, что пожар возник в результате потасовки между заключенными в швейной мастерской тюрьмы. Во время беспорядков заключенные подожгли цех, в котором находилось множество комплектов тюремной формы. В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи сказал, что в тюрьме восстановили порядок.