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На побережье Аргентины выбросило 30 мертвых китов. Фото

CentralAsia (CA) -  На побережье Аргентины обнаружены 30 мертвых китов, которые загадочно гибнут здесь с сентября. Ученые пока не определили точной причины их гибели, передает «Страна».

Среди гипотез - отравление в результате цветения вредоносных водорослей, так как в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из данного района был выявлен очень высокий уровень биотоксинов.

Это явление уже окрестили «багровым приливом». Один из самых масштабных выбросов китов произошел в 2015 году в Чили, тогда погибли 300 особей.

К цветению ядовитых водорослей на побережье имеет отношение деятельность человека. Оно стимулируется в том числе выбросами с производственных предприятий и сельскохозяйственных полей, где используются удобрения.

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