Монгольская танцевальная группа «Moon dance» заняла 2-ое место на ЧМ по латиноамериканским танцам. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 15 октября в городе Брауншвейг (Германия) прошел Чемпионат мира — 2022 по латиноамериканским танцам среди профессионалов. В нем принимали участие монгольские команды Moon Dance и Star Dance.

Двадцать команд из 10 стран мира соревновались в первом туре, по результатам которого монгольские команды вошли в топ-12. В финале монгольские танцоры соревновались с командами из Украины, Германии и Австрии и заняли второе место. Star Dance заняла четвертое место.

Монгольские эксперты считают, что успешное выступление Moon Dance на чемпионате мира является самым большим достижением монгольской танцевальной команды на сегодняшний день из Азии.

Со своим выступлением «4 махбодийн хүч» - «Сила 4-х стихий» с совершенно новой композицией и аранжировкой Moon Dance заняла второе место на чемпионате мира в Германии и стали обладателями серебряной медали и трофея, занявшего второе место.

Золото чемпионата выиграла команда из Германии Grün-Gold-Club Bremen. Монгольские и немецкие команды (Moon Dance и TSG Bremerhaven e.V.) заняли второе и третье места. Еще одна монгольская команда заняла четвертое место. Монгольские танцоры опередили команды из Австрии, Нидерландов, Сербии, Украины и Венгрии.

Финал:

1.Sportunion FTSC Perchtoldsdorf (Австрия)

2.HSV Zwölfaxing A-Team (Австрия)

3.Grün-Gold-Club Bremen (Германия)

4.TSG Bremerhaven e.V. (Германия)

5.Moon Dance (Монголия)

6.Star (Mонголия)

7.Adagio (Украина)

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