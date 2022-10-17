Монгольский силач завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по пауэрлифтингу с оборудованием

CentralAsia (MNG) - В городе Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада, прошел Чемпионат мира по пауэрлифтингу с оборудованием среди мастеров с 8 по 15 октября.

В соревнованиях принимают участие три спортсмена из Объединенной федерации пауэрлифтинга Монголии. В категории 74 кг М1 Энхбат Сандуйжав завоевал серебро, подняв 245 кг в приседании, 155 кг в отжимании, а в категории подтягивания – 240 кг (тотальный результат: 640 кг).

Базарсурэн Уурцайх в весовой категории +120 завоевал бронзовую медаль, подняв 205 кг в приседании, 170 кг в отжимании, а в категории подтягивания – 200 кг (тотальный результат: 575 кг).

Хуужий Амарсанаа в весовой категории -74 занял четвертое место, подняв 160 кг в приседании, 130 кг в отжимании, а в категории подтягивания – 150 кг (тотальный результат: 440 кг).

В командном зачете команда США заняла первое место, команда Канады заняла второе место, а команда Монголии заняла третье место.

Далее команды из Германии, Бразилии, Мексики, Японии, Пуэрто-Рики, Финляндии и Дании соответственно.

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