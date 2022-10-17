экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольский силач завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по пауэрлифтингу с оборудованием

CentralAsia (MNG) -  В городе Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада, прошел Чемпионат мира по пауэрлифтингу с оборудованием среди мастеров с 8 по 15 октября.

В соревнованиях принимают участие три спортсмена из Объединенной федерации пауэрлифтинга Монголии. В категории 74 кг М1 Энхбат Сандуйжав завоевал серебро, подняв 245 кг в приседании, 155 кг в отжимании, а в категории подтягивания – 240 кг (тотальный результат: 640 кг).

Базарсурэн Уурцайх в весовой категории +120 завоевал бронзовую медаль, подняв 205 кг в приседании, 170 кг в отжимании, а в категории подтягивания – 200 кг (тотальный результат: 575 кг).

Хуужий Амарсанаа в весовой категории -74 занял четвертое место, подняв 160 кг в приседании, 130 кг в отжимании, а в категории подтягивания – 150 кг (тотальный результат: 440 кг).

В командном зачете команда США заняла первое место, команда Канады заняла второе место, а команда Монголии заняла третье место.

Далее команды из Германии, Бразилии, Мексики, Японии, Пуэрто-Рики, Финляндии и Дании соответственно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольский силач завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по пауэрлифтингу с оборудованием
  • На побережье Аргентины выбросило 30 мертвых китов. Фото
  • В Китае стартовал решающий для Си Цзиньпина партийный съезд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com