КЭСКП завершает 72-ю сессию после принятия заключительных замечаний по докладам Монголии

CentralAsia (MNG) - Комитет по экономическим, социальным и культурным правам завершает семьдесят вторую сессию после принятия заключительных замечаний по докладам Сальвадора, Монголии, Италии, Гватемалы, Таджикистана и Люксембурга.

Заключительные замечания будут размещены на веб-странице сессии во второй половине дня в понедельник, 17 октября.

Председатель Комитета Мохамед Эззелдин Абдель-Монейм призвал заинтересованные государства отреагировать на заключительные замечания и широко их распространить.

Что касается работы Комитета в рамках Факультативного протокола, то г-н Абдель-Монейм сообщил, что Комитет рассмотрел три сообщения, объявив одно из них неприемлемым; рассмотрел два сообщения по существу и в одном из них обнаружил нарушение Пакта; и постановил прекратить рассмотрение шести индивидуальных сообщений. Комитет также принял свой доклад о выполнении Соображений, в котором содержалась информация о выполнении одного решения.

На следующей сессии Комитет возобновит работу в новом составе. Г-н Абдель-Монейм с нетерпением ждет встречи с тремя новыми коллегами, но сказал, что Комитету будет очень не хватать трех коллег, срок полномочий которых истекает в конце 2022 года: Хейсу Шин, Родриго Упримны и Ренато Зербини Рибейро Леао. По его словам, отпечатки работы этих экспертов останутся в Комитете.

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) состоит из 18 независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Пакт предусматривает экономические, социальные и культурные права, такие как права на достаточное питание, достаточное жилище, образование, здоровье, социальное обеспечение, на воду и санитарные услуги, а также на труд.

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