Зеленский заявил о тяжелых боях у Соледара и Бахмута в Донбассе

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районе Соледара и Бахмута идут «очень тяжелые бои». 16 октября он сообщал, что в бахмутском направлении украинские военные оказались в «очень тяжелой ситуации», которая не меняется уже несколько дней.

«Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои»,— сказал Зеленский в видеообращении.

Бахмут находится на подконтрольной Украине части Донбасса примерно в 60 км к северу от Донецка. Город является важным транспортным узлом. В четверг, 13 октября, штаб территориальной обороны ДНР заявлял об освобождении Опытного и Иванграда в нескольких километрах от Бахмута.

Соледар — город в 10 км к северо-востоку от Бахмута.