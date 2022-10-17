Президент Ирана обвинил США в дестабилизации страны

Ибрахим Раиси

CentralAsia (CA) - Продолжающиеся в Иране протесты, спровоцированные смертью задержанной полицией нравов Махсы Амини, президент исламской республики Эбрахим Раиси назвал следствием «злых практик Большого Сатаны» — США. По его мнению, дестабилизация внутриполитической ситуации в Иране входит в планы американской стороны, однако они, считает Раиси, были разоблачены «сознательным иранским народом».

«Враги стремятся посеять разочарование в иранском обществе, сказал президент, призвав к эффективным мерам для решения проблем народа, чтобы нейтрализовать заговоры, вынашиваемые врагами»,— приводит государственное агентство IRNA слова главы государства. Он также процитировал аятоллу Хомейни, назвавшего США «великим злом».

Ранее ответственность за протесты в Иране на США возложил духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи, который считает, что американская сторона видит проблему в «сильном и независимом Иране и его прогрессе». Он также называл Украину «жертвой политики США».