экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с рабочим визитом 
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20-21 октября посетит Туркменистан с рабочим визитом. Об этом передает Оrient со ссылкой на премьер-министра, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

В рамках визита ожидается подписание двусторонних документов по итогам туркмено-узбекских переговоров в Ашхабаде.

Также в туркменской столице будет открыт парк «Ташкент», как ответный жест на открытие парка «Ашхабад» в узбекской столице.

Первый визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан в статусе главы государства состоялся 14-15 июля 2022 года. Тогда в Ташкенте тоже был подписан крупный пакет совместных документов на правительственном и ведомственных уровнях, а также экспортно-импортные контракты между компаниями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украину покинуло более 14,31 млн человек, - ООН (карта)
  • Монгольские самбисты завоевали 14 медалей на ЧМ в Ереване
  • Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com