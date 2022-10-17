Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с рабочим визитом 

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20-21 октября посетит Туркменистан с рабочим визитом. Об этом передает Оrient со ссылкой на премьер-министра, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

В рамках визита ожидается подписание двусторонних документов по итогам туркмено-узбекских переговоров в Ашхабаде.

Также в туркменской столице будет открыт парк «Ташкент», как ответный жест на открытие парка «Ашхабад» в узбекской столице.

Первый визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан в статусе главы государства состоялся 14-15 июля 2022 года. Тогда в Ташкенте тоже был подписан крупный пакет совместных документов на правительственном и ведомственных уровнях, а также экспортно-импортные контракты между компаниями.