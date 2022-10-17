Зеленский призвал украинцев сократить электропотребление в вечернее время

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в некоторых городах и районах страны энергетикам приходится ограничивать поставки электроэнергии для стабильной работы всей системы. Он призвал граждан ограничить электропотребление с 17:00 по 23:00. Минобороны РФ сообщало 16 октября, что российская армия нанесла удары по объектам энергетики Украины.

Зеленский рассказал, что в субботу, 15 октября, в целом по стране граждане ограничили энергопотребление на 10%, в Черниговской области — на 20%. «Киев и область — только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества»,— сказал президент Украины в видеообращении.

По оценке Украины, почти треть объектов энергетики была повреждена в результате массированной атаки России 10 октября. Стабилизировать энергоснабжение удалось 14 октября. Россия называла атаку ответом на «диверсию, совершенную на Крымском мосту», а также «другие теракты и попытки подобных преступлений» в отношении инфраструктуры РФ, осуществленные украинскими спецслужбами.