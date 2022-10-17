Во Франции прошла массовая манифестация против роста стоимости жизни. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Франции сообщило о том, что около 30 тыс. человек вышли на улицы Парижа, чтобы выступить против роста стоимости жизни и «бездействия на фоне изменения климата».

Согласно информации BFM TV, марш протеста стартовал с площади Нации и двигался по направлению к площади Бастилии. Во время шествия люди в масках начали разбивать витрины ресторанов и банков.

Протестующие столкнулись с правоохранителями. Сообщается, что стражи порядка применили слезоточивый газ.

Как утверждают организаторы, акция протеста насчитывает 140 тыс. участников. В то же время, по словам властей, их количество составляет 30 тыс. Известно, что среди требований демонстрантов – в том числе повышение зарплат и приостановка роста цен на электроэнергию.

Le patronat a cru qu'il pourrait jouer le pourrissement et opposer les uns aux autres.



Ce qui est plus précieux que tout, c'est l'unité du peuple lui-même qui ne se laisse pas diviser par sa couleur de peau, sa religion, son appartenance politique ou son indifférence.#LaMarche pic.twitter.com/e4f4I58nSE — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2022

⇳