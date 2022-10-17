Во Франции прошла массовая манифестация против роста стоимости жизни. Фото, видео

- Азия и мир, политика
- 10:18, 17 октября 2022
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- Обновлено: 10:20, 17 октября 2022
CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Франции сообщило о том, что около 30 тыс. человек вышли на улицы Парижа, чтобы выступить против роста стоимости жизни и «бездействия на фоне изменения климата».
Согласно информации BFM TV, марш протеста стартовал с площади Нации и двигался по направлению к площади Бастилии. Во время шествия люди в масках начали разбивать витрины ресторанов и банков.
Протестующие столкнулись с правоохранителями. Сообщается, что стражи порядка применили слезоточивый газ.
Как утверждают организаторы, акция протеста насчитывает 140 тыс. участников. В то же время, по словам властей, их количество составляет 30 тыс. Известно, что среди требований демонстрантов – в том числе повышение зарплат и приостановка роста цен на электроэнергию.
Le patronat a cru qu'il pourrait jouer le pourrissement et opposer les uns aux autres.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2022
Ce qui est plus précieux que tout, c'est l'unité du peuple lui-même qui ne se laisse pas diviser par sa couleur de peau, sa religion, son appartenance politique ou son indifférence.#LaMarche pic.twitter.com/e4f4I58nSE