Монгольские самбисты завоевали 14 медалей на ЧМ в Ереване

CentralAsia (MNG) - С 13 по 16 октября успешно прошло Молодежное первенство мира по самбо в столице Армении Ереване.

В соревнованиях, которые прошли в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, приняли участие спортсмены из 24 стран: Армении, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Исландии, Италии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Колумбии, Кореи, Латвии, Молдовы, Монголии, Румынии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана.

На этом чемпионате мира сборная Монголии завоевала 3 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали, а 3-е место в общекомандном зачете стало заметным успехом.

По итогам 3-го дня соревнований определились победители и призеры в 14 весовых категориях: по спортивному самбо среди юниоров и юниорок.

В 3-й день соревнований среди юниорок Оюунчимэг Оюунгэрэл завоевала золотую медаль у девушек до 59 кг, Есуй Дарханбатбаяр завоевала серебряную медаль у девушек до 65 кг, а Төрболд Төмөрхуу завоевала серебряную медаль у юношей до 64 кг.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения