Мэр Киева сообщил о взрывах в центре города

CentralAsia (CA) - В Киевской области и еще нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе произошло два взрыва.

«Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место»,— написал он в Telegram. Позднее Кличко добавил, что в том же районе произошел еще один взрыв.

Советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко со ссылкой на очевидцев пишет в телеграм-канале, что один из взрывов в столице прогремел в районе железнодорожного вокзала.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

Также воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях, передает «Страна.ua». В Киеве после взрывов начался пожар. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее сегодня, 17 октября, ночью была объявлена воздушная тревога на востоке и юге Украины. В Николаеве произошли взрывы на объектах промышленной инфраструктуры. По данным Украины, почти треть объектов энергетики была повреждена в результате массированного обстрела России 10 октября. Спустя несколько дней в стране удалось стабилизировать энергоснабжение.