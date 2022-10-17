CentralAsia (MNG) - Монголия предприняла важные шаги для защиты от произвольного задержания; однако жизненно важно продолжать работу, считают эксперты ООН.

Судебная система Монголии значительно продвинулась в направлении защиты от произвольного задержания, но важно не останавливаться, поскольку для полного соблюдения прав необходимы дальнейшие меры, заявили сегодня эксперты ООН.

Высоко оценивая многочисленные реформы, проведенные правительством за последние пять лет, делегация Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям заявила, что аресты без судебного ордера по-прежнему являются нормой, а не исключением в Монголии, и лица, находящиеся под стражей в полиции, обычно допрашиваются без присутствия адвоката.

«Вызывает беспокойство тот факт, что следователи и прокуроры обладают обширными и неконтролируемыми полномочиями, в то время как обвиняемым не предоставляются все гарантии надлежащей правовой процедуры, игнорируя равенство сторон», — говорится в заявлении группы по завершении официального визита в страну. Она дала рекомендации правительству о том, как еще больше укрепить гарантии.

«Мы приветствуем реформу уголовного законодательства, принятие закона о правозащитниках, а также создание Национального превентивного механизма. Тем не менее, эти стратегические решения необходимо эффективно претворять в жизнь, поскольку адекватное применение закона нельзя считать само собой разумеющимся».

По словам экспертов, судебная система находится под огромным давлением из-за отсутствия новых и специализированных судов, нехватки персонала и перегруженности делами.

«Эта ситуация может мешать судьям уделять достаточно времени подробному рассмотрению каждого дела, предпочитая просто удовлетворять запрос прокуроров, не уделяя должного внимания аргументам и доказательствам, представленным защитой».

Некоторые преступления были сформулированы расплывчато или не были должным образом определены в законодательстве, включая положения, используемые для борьбы с распространением COVID-19.

«Вызывает обеспокоенность тот факт, что они могут быть использованы для вмешательства в законную деятельность правозащитников, особенно когда они протестуют против проектов стратегического развития или для ограничения мирного выражения мнений и свободы собраний и ассоциаций», — заявили эксперты.

Рабочая группа заявила, что Монголия решает, как представляется, широко распространенную проблему злоупотребления алкоголем, и рекомендовала правительству подойти к этому с точки зрения здравоохранения и социальной перспективы, например, путем внедрения лечения по месту жительства. Прибегать к лишению свободы и возлагать главную ответственность на силовые и правоохранительные органы или должностных лиц не было ответом.

В ходе визита, проходившего с 3 по 14 октября, делегация – Элина Штайнерте и Мэтью Джиллетт – встретилась с государственными чиновниками, судьями, прокурорами и адвокатами, представителями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами. Они посетили 21 учреждение и опросили около 65 человек, лишенных свободы.

Окончательный отчет о визите будет представлен Совету по правам человека в сентябре 2023 года.

Рабочая группа по произвольным задержаниям была создана бывшей Комиссией по правам человека в 1991 году для расследования случаев предполагаемого произвольного лишения свободы. Ее мандат был уточнен и расширен Комиссией, чтобы охватить вопрос административного содержания под стражей лиц, ищущих убежища, и иммигрантов. В сентябре 2019 года Совет по правам человека подтвердил объем мандата Рабочей группы и продлил его еще на три года. В состав Рабочей группы входят пять независимых экспертов из различных регионов мира: г-жа Мириам Эстрада-Кастильо (Эквадор; Председатель-докладчик), г-н Мумба Малила (Замбия, заместитель Председателя); г-жа Элина Штайнерте (Латвия); г-жа Прия Гопалан (Малайзия); и г-н Мэтью Джиллетт (Новая Зеландия).

источник: ohchr.org

перевод с монгольского: Татар С.Майдар

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