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Баскетбольная команда Монголии U17 3x3 завоевала бронзовую медаль в Азии

CentralAsia (MNG) -  Мужская сборная Монголии завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по баскетболу 3х3 U17 (до 17 лет), который прошел в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Монгольские ребята обыграли мужскую команду Новой Зеландии со счетом 21:16 и вышла в полуфинал.

FIBA 3x3 Asia Cup U17 монгольские подростки завоевали бронзовую медаль после победы над Тайванем со счетом 21:18. Всего из 4-х матчей 3 победы и 1 поражение.

А вот женская сборная заняла 4-е место. В этом чемпионате Азии соревновались спортсмены из 19 стран.

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