Премьер-министр Монголии и канцлер Шольц провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели официальные переговоры.,

Свой первый официальный визит в европейские страны премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай начал с Германии. Он пришел к выводу, что визит в страну и официальные переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем были эффективными. В рамках визита Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с президентом Федерации, провела официальные переговоры с Канцлером Федерации и договорилась о приведении отношений двух стран к стратегическому партнерству. Они также обменялись мнениями о глобальной эпидемии и геополитической напряженности на международном и региональном уровнях.

Монголия считает Германию своем надежным партнером и третьим соседом в Европе, и они обсудили улучшение отношений во всех областях, таких как политика, оборона, социальная экономика, зеленое развитие и электронное управление.

Стороны проинформировали представителей СМИ об итогах официальных переговоров между премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Федеральным канцлером Олафом Шольцем.

В рамках долгосрочной политики развития правительства Монголии «Видение-2050» и Политики нового возрождения Монголии было предложено работать в качестве партнера в инфраструктурных и инвестиционных проектах и ​​программах, обсуждаемых на саммите G7, активизировать сотрудничество в развитии энергетического сектора. Премьер-министр обратился к Германии с просьбой о сотрудничестве в крупных проектах, таких как Тавантолгойская электростанция и ТЭЦ V, строящиеся в аймаке Өмнөговь.

Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам реализации политики возрождения промышленности в сотрудничестве с Германией. С Монголией и Германией обсуждены вопросы реализации полуфабрикатов редкоземельных элементов, которые являются основным сырьем для заводов по переработке меди и оборудования для электромобилей, и решено начать совместные исследовательские работы.

Правительство Монголии и правительство Германии совместно реализуют поэтапную программу обучения 1000 инженеров, включая инженеров энергетики, транспорта, логистики, горнодобывающей промышленности, информационных технологий, городского планирования, сельского хозяйства и лесного хозяйства.

Отношения между гражданами и предприятиями очень важны в межгосударственных отношениях. В связи с объявлением Монголией 2023 года Годом посещения Монголии стороны договорились увеличить количество визовых скидок и прямых рейсов, активно развивать монголоведение и культурное сотрудничество.

Монголия подробно обменялась мнениями о цели приведения реформы автомобильного транспорта и общественного транспорта к европейским стандартам, а также заключила официальное соглашение о пассажирских и грузовых перевозках между двумя странами в ближайшее время. Было достигнуто взаимное согласие, что совместная рабочая группа двух сторон во главе с министром электронного транспорта и транспорта будет работать в Монголии. В этом контексте обсуждался перевод общественного транспорта Монголии на евростандарт.

В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в сфере поддержки производства частного сектора и экспортоориентированного бизнеса и улучшения доступа к финансированию в рамках продовольственной безопасности, снабжения, снабжения, развития национального производства с добавленной стоимостью и увеличения экспорта.

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