Войска РФ наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, украинские войска отразили атаки в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины за сутки отразили российские атаки в районах 9 населенных пунктов. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 17 октября.

«За минувшие сутки подразделения Силы обороны отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным штаба, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. «Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА Shahed-136 с территории республики Беларусь».

На других направлениях российские войска совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;

на Краматорском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ наступательных действий не вели. Совершили обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.