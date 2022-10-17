В Казахстане ожидаются дожди, снег и похолодание

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 18-20 октября пройдут дожди, на юго-востоке и севере – с переходом в снег, на юго-востоке также ночью ожидается мороз, сообщает «Казгидромет».

«С влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов в ближайшие дни на большей части республики пройдут дожди, в горных районах юго-востока страны, в ночные часы в северной половине Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы», - сообщают синоптики.

На большей части республики ожидается повышение температуры воздуха: на западе, северо-западе ночью до +3+8°С, днем до +10+20°С; на севере ночью до +2+7°С, днем до +7+12°С; в центре до +3+8°С, днем до +5+19°С. На востоке ночью колебание от -5+5°С до 0-8°С, днем основной фон +5+13°С. На юге ночью до +2+7°С, днем до +10+20°С. На юго-востоке страны похолодает ночью до -5+7°С, днем до +5+15°С.

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