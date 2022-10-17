ЦИК зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты Казахстана

Жигули Дайрабаев (справа) получил удостоверение кандидата в президенты // informburo.kz

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Казахстана от народно-демократической партии «Ауыл» 67-летнего Жигули Дайрабаева.

В поддержку кандидата собрали 125 081 подпись в 20 регионах Казахстана, 119 975 из них – достоверные. По требованиям ЦИК, кандидату необходимо собрать как минимум 118 273 подписи.

Жигули Дайрабаев стал третьим официально зарегистрированным кандидатом в президенты. Ранее ЦИК выдала соответствующие удостоверения Касым-Жомарту Токаеву и Мейраму Кажыкену.

Жигули Дайрабаев родился в 1954 году, окончил Казахский сельхозинститут имени Рыскулова и Высшую школу агропромышленного комплекса. Занимал должности директора совхоза, начальника управления статистики района имени Рыскулова Жамбылской области, генерального директора частной компании, председателя Жамбылского филиала Союза фермеров, председателя правления Ассоциации фермеров. С июня возглавляет комитет агропрома национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Всего документы в ЦИК подавали 12 кандидатов. Процесс рассмотрения кандидатуры Нуржана Альтаева от РОО «Мұқалмас» приостановлен, так как протокол о его выдвижении оспаривается в суде. Еще троим кандидатам - Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.

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