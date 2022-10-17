В Узбекистане ожидается дождливая и прохладная неделя

CentralAsia (CA) - В Узбекистане на этой неделе ожидаются дожди, а также понижение температуры ночью до 5-8 градусов тепла, днем – до 13-18 градусов тепла, сообщает Узгидромед.

«Сегодня на территорию Узбекистана осуществляется вторжение влажной и холодной воздушной массы с Поволжья, сформировавшейся над центральными районами европейской части России (Московская область). По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям в течение дня, а по областям Ферганской долины к вечеру местами пройдет небольшой дождь», – отметили синоптики.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. По северу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура в дневные часы не превысит 20-25 градусов.

Завтра со следующей порцией облачности с Туркменистана по южным, центральным и восточным районам будут наблюдаться дожди. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям сохранится погода без осадков. Усиление ветра ожидается по всей территории республики до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха понизится ночью до 5-10 градусов тепла, днем – до 15-20 градусов тепла.

В среду по большей территории республики пройдут дожди, в горных районах местами сильные, в высокогорьях возможен переход дождя в снег. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается. Температура воздуха продолжит понижаться ночью до 5-8 градусов тепла, по северу местами до 0-2 градусов мороза, днем – до 13-18 градусов тепла.

В четверг и пятницу по Узбекистану установится погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы достигнет минимума и будет около 3-5 градусов тепла, днем за счет солнечного прогрева будет повышаться до 17-22 градусов.