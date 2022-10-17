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В WhatsApp появится функция редактирования сообщений
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую функцию с возможностью редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут, пишет Wabetainfo.

Бета-версия пока доступна для Android 2.22.22.14.

Отредактированные сообщения будут отмечены «отредактировано». Чтобы отредактировать сообщение пользователям дается 15 минут после его отправки.

7 октября новая функция появилась в WhatsApp. Теперь пользователи могут покидать групповые чаты, когда захотят и без предупреждения, и узнают об этом только администраторы.

9 октября в WhatsApp появилась подписка Premium с эксклюзивными функциями. Платная подписка будет отличаться от обычной версии мессенджера двумя эксклюзивными функциями.

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