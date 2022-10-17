Месть, обида, манипуляции... Политологи расшифровали обращение Рахмона к Путину, - «Новые известия»

CentralAsia (TJ) - Наделавшее много шуму обращение президента Таджикистана Рахмона к президенту России Владимиру Путину эксперты оценивают по-разному. Одни считают, что призыв Рахмона «не относиться к странам Средней Азии как к бывшему СССР» можно считать серьезным политическим заявлением. Другие уверены: не надо читать между строк там, где все было сказано прямо.

«Новые известия» попросили политологов расшифровать смысл публичного демарша Эмомали Рахмона.

Политолог, социолог Борис Кагарлицкий:

- Обращаю внимание на то, что ни от Казахстана это прозвучало, ни от Узбекистана, ни от Кыргызстана, а именно от Таджикистана. От руководителя той страны, которая в наибольшей степени в плане безопасности и отчасти даже в плане экономики зависит от России.

Во-первых, это говорит о том, что накопились обиды. И накопилась хорошая память от унижений и неравноправных отношений, которые складывались между Москвой и республиками Средней Азии. И именно в постсоветское время.

Во-вторых, такое заявление можно расценивать и как то, что Россия, ее режим, теряет свои позиции. В-третьих, они бы не стали это говорить от имени всей Средней Азии, бывших республик, если бы не посоветовались с правительством Китая. Зачем Россия нужна Центральной Азии, где влияние России уже итак незначительное. Оно является остаточным. Экономическая зависимость от России стремительно сокращается.

Чем могла бы еще козырять Россия - решение проблем безопасности. Но тут возникает проблема: если российская армия сейчас задействована в Украине, то может ли она выступить гарантом безопасности. Ответ очевидный - нет. И тогда кто может стать таким гарантом безопасности. Ответ однозначный - Китай.

Понятно, что по всей видимости республики Средней Азии уже более менее проработали вопросы безопасности с Китаем. Может, не в деталях, но в целом уже получили от Китая определенные гарантии по безопасности. Тогда зачем правительству Душанбе, Ташкента нужно правительство России?

И еще думаю, они все имеют права на такие обиды. То, как действовала Россия в Средней Азии на протяжении 20 лет, - это предельно бездарно. Имея огромные возможности сделать что-то конструктивное и для себя, и для соседей российское руководство полностью эти возможности упустило и вело себя в значительной степени даже по-хамски. Но сейчас все изменилось.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

-Речь Рахмона - это просьба, чтобы российские чиновники более уважительно относились к своим обязательствам или своим обязанностям в рамках сотрудничества. Мы сами знаем, что российские чиновники далеко не всегда и не во всем выполняют те требования, которые к ним предъявляются. И далеко не всегда выполняют те обязательства, которые на них возлагаются в сотрудничестве с такими не очень важными и не очень большими, по их мнению, странами.

Это только просьба относиться уважительно. Ничего более. И это просьба адресована именно Путину, потому что все остальные варианты воздействия были уже испробованы.

Сказал то, что сказал. И я думаю, что у лидера Таджикистана есть основания все это высказать. И сказать именно публично, потому что не публично он по этому поводу уже, очевидно, высказывался.

Политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев:

-На самом деле эти претензии со стороны президента Рахмона к России в большей степени не обоснованы. Фактически именно в Советское время Таджикистан как республика и появился. Таджикский народ находился под очень серьезным давлением узбекского народа, узбекской элиты. Фактически, мы создали эту республику.

А после распада СССР начался период национализма. И врагом был выбран русский народ, Россия. И русских там гоняли, убивали, насиловали. Это уже позднее граждане Таджикистана поехали в России искать работу.

Так что претензии Рахмон может предъявить только к себе. Он почти 30 лет у власти. Это старейший и авторитарный политический деятель на постсоветском пространстве. Авторитарные режимы не дееспособны среди экономик. Они могут удержать ситуацию под контролем, ввести репрессии, но никто в такие режимы вкладывать деньги не будет. А мы все эти годы финансово помогали Таджикистану и многим другим.

Вот очень обижается, к примеру, президент Лукашенко, что мало инвестиций. И кто же в него вложит? А мы вложили в Белоруссию 147 млрд долларов за последние 22 года. Мы вложили 250 млрд долларов в режим в Украине. Мы вкладывались в экономики этих государств, а чем больше мы вкладывались, тем больше получали ненависти к себе.

И эта ненависть поддерживалась правящими режимами, потому что народ спрашивает: вот же есть поддержка, а мы всё нищие. Кто виноват? Конечно, виновата Россия. И для белорусов виновата Россия, для украинцев Россия - просто враг. Чем больше вкладывались, тем больше получали ненависти к себе. Это проблема нашей внешней политики: мы превратили себя в страну-донора, но забыли, что кредиторов и помощников не любят. Их используют во внутренней борьбе.

Надо менять всю политику и прекращать быть для них донорами. Чем больше мы это делаем, тем больше получаем в ответ ненависти.

14 сентября Эмомали Рахмон на форуме «Россия — Центральная Азия» в Астане публично обратился к Владимиру Путину и попросил «не относиться к странам Средней Азии как к бывшему СССР». Глава государства отметил, что российско-центральноазиатскому партнерству «чего-то не хватает, что-то не срабатывает». «<> Мы были свидетелями с вами. Я был свидетелем, как разваливался СССР. ТОгда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам", - заявил Рахмон.

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