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В Москве завершилась частичная мобилизация 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Путин объявил частичную мобилизацию в России

CentralAsia (CA) -  В Москве закончили призыв в рамках частичной мобилизации, сообщил мэр города Сергей Собянин. Пункты сбора мобилизованных закрываются сегодня, 17 октября, в 14:00 по местному времени.

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— написал мэр в своем блоге. Он пообещал вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, «содействовать улучшению быта в воинских частях».

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что по всей России планируется призвать 300 тыс. человек. Число призывников в Москве и Подмосковье неизвестно. Путин на прошлой неделе заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель.

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