В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением Троянской войны. Фото

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- 15:21, 17 октября 2022
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- Обновлено: 15:23, 17 октября 2022
CentralAsia (CA) - В сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс исследователи обнаружили огромную древнеримскую мозаику со сценами из античной мифологии, которые описывают Троянскую войну. Это самая значимая находка в Сирии за последние 11 лет - с начала войны в стране, передает CBS News.
Артефакт отлично сохранился. Мозаику нашли на полу руин здания IV века, которое выкупили ливанские бизнесмены и передали Сирии. Археологи пока не могут точно сказать, что это было за здание - возможно, общественные бани.
Площадь мозаики - 120 квадратных метров. Вероятно, она может распространяться и на пока еще не расчищенных участках. Изображения выложены квадратными цветными камнями по 1,2 сантиметра каждый.
Сообщается, что мозаика была создана около 1600 лет назад.
Рисунок богат деталями - на мозаике можно разглядеть сюжеты из древнегреческой и древнеримской мифологии. Есть сцены Троянской войны, изображения Геракла, амазонок, Нептуна и 40 его любовниц.
«То, что перед нами - это открытие, которое является редким в мировом масштабе», - сказал доктор Хумам Саад помощник директора по раскопкам и археологическим исследованиям дирекции Associated Press, добавив, что изображения «богаты деталями» и включают сцены Троянской войны.